Météo France : les prévisions pour ce mardi 9 juillet (et pour les prochains jours)

Mardi



Températures



Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Certes, nous sommes sous la protection d’une « dorsale anticyclonique » mais le ciel de ce début de semaine va souvent nous sembler bien mitigé, selon Météo France ! En effet, au regard de la position de cette bulle anticyclonique, des nuages réussissent à franchir la Manche et abordent le littoral. Ce matin, le ciel est donc plus chargé sur le nord de la région, tandis qu’ailleurs, ce ne sont que quelques nuages élevés qui ont envahi le ciel.L’après-midi se poursuit avec « l’envahissement » des nuages qui seront plus nombreux sur le Nord et le Pas-de-Calais car au sud de notre territoire de larges éclaircies vont persister. Le vent reste faible toute la journée.La fraîcheur est présente au petit matin puisque les valeurs annoncées par Météo France sont 2 à 3 degrés en-dessous des valeurs de saison : Comptez sur 6° dans le laonnois, 7 à 10° ailleurs dans l’intérieur, et 11 à 14° sur le bord de mer.Les maximales sont de saison (ce qui n’était pas le cas hier) 18 et 19° sur la façade maritime, 22 à 25° dans les terres.La dorsale anticyclonique qui nous protégeait nous quitte… Place à une « pseudo » dégradation qui va arriver par le nord et sous les nuages les plus épais, quelques gouttes vont tomber sur la moitié nord des Hauts-de-France car sur la moitié sud les éclaircies semblent rester belles !Les minimales seront en hausse, 10 à 14°, les maximales également, puisque nous serons dans le « front chaud » de la perturbation, 22 à 26°.Le vent installé à l’ouest va apporter de nombreux nuages et des pluies faibles. Le ciel sera généralement très nuageux à couvert avec de petites pluies, un semblant d’amélioration est possible en fin de journée. Minimales de 13 à 16°, maximales de 24 à 26°.C’est toujours un temps faiblement perturbé qui nous attend mais il semblerait que les pluies soient plus nombreuses que la veille.Minimales de 11 à 15°, maximales de 21 à 25°. L’indice de confiance pour cette période est de 3 sur 5.Textes : Anne-Sophie Roquette