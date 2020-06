Météo France : prévisions pour ce mardi 9 juin et pour les prochains jours

► Mardi

Après cette journée bien perturbée de lundi, mardi sera encore très nuageux au réveil avec des averses sur l’extrême nord-ouest des Hauts-de-France. Ailleurs, le ciel restera partagé, avec tout de même quelques éclaircies qui arrivent à percer le plafond nuageux.

Dans l’après-midi, les nuages de la matinée s’évacuent vers l’est. À l’arrière, on retrouve des éclaircies de plus en plus belles, voire uniquement du soleil en se rapprochant de la frange littorale. Le vent se sera un peu calmé par rapport au matin, et devrait se faire plus faible

► Températures

Températures le matin de 7 à 11 degrés

7° à Château Thierry et Epieds

9° à Lille et Wavrin

En journée, 16 à 19 degrés attendus

16° à Dunkerque et Téteghem

18° à Saint Quentin et Nauroy

► Mercredi

Le ciel sera encore nuageux, on va plutôt dire voilé par des nuages élevés assez nombreux. Ils seront à localiser essentiellement sur la moitié ouest de la région. C’est donc une alternance de passages nuageux et d’éclaircies qui nous attend. A priori, le temps devrait rester sec pour le milieu de la semaine.

Températures de 8 à 20 degrés.

► Jeudi

Le sud-ouest des Hauts-de-France est touché par une zone pluvieuse. En remontant vers le nord, le temps se fera plus variable.

► Et enfin, vendredi

Un nouveau passage pluvieux concernera la Picardie en cours de journée. Ailleurs, on récupère un temps stable, les températures grimpent bien…13 à 26 degrés.

► QUALITE DE L’AIR

Ce mardi, le faible ensoleillement permettra aux concentrations en ozone de rester faibles, et à la qualité de l'air d’être bonne.

Petit conseil : en cuisine, la cuisson émet des particules fines et des composés organiques volatiles. Pensez à utiliser la hotte aspirante et pensez surtout à l’aération !

Texte : Thomas Leridez