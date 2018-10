Météo France : prévisions pour ce mardi 9 octobre (et pour les prochains jours)

Mardi



Températures



Mercredi



Jeudi



Enfin la tendance pour vendredi

Après une nuit quasi étoilée, de rares grisailles se sont formées ici et là, rien de bien méchant toutefois, car très vitetout au plus, selon Météo France, accompagné sur l’est de la région par quelques nuages d’altitude insignifiants. Quant au vent variable et faible, il va s’installer dans le courant de l’après- midi au secteur sud-est à est.La fraîcheur est de mise au petit matin, puisqu’au lever du jour il fait 3 à 6° dans l’intérieur, 7 à 10° sur les côtes, en revanche,après dissipation des éventuelles brumes matinales. Les températures continueront à monter (minimales de 8 à 11°, maximales de 22 à 26°). C’est en cours de nuit suivante qu’une petite dégradation en provenance du sud-ouest traversera la région avec son lot de nuages et précipitations (faibles mais pouvant être un peu plus marquées sur le sud de la région) ainsi que des rafales de vent (40 à 60 km/h).En début de matinée jeudi, la dégradation nous quittera par les frontières belges, les nuages bas encore présents vont se disloquer laissant revenir un temps sec et ensoleillé.(avec peut-être quelques orages sur la façade maritime).Le vent aura basculé au secteur sud, il sera modéré avec des pointes autour de 40 à 50 km/h, voire 60 km/h lors du passage de la dégradation.Les températures seront toujours très douces pour la période : Minimales de 12 à 15°, maximales de 22 à 25°.avant qu’en fin de journée sur l’ouest ils ne redeviennent plus nombreux en marge d’une nouvelle dégradation sur la pointe bretonne. Le vent restera sensible (rafales 40 km/h sur l’ouest) et les températures seront toujours supérieures aux valeurs de saison 12 à 14° le matin, 19 à 23° l’après-midi. (indice de confiance de 4 sur 5)Textes Anne-Sophie Roquette