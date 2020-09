Météo France : les prévisions pour ce mercredi 2 septembre (et pour les prochains jours)

► MercrediCertes quelques bancs de brumes sont présents par endroits ce matin, mais très vite le soleil va s’imposer dans un ciel peu nuageux à nuageux. Le vent est orienté au nord-nord-est et il est faible.Il fait frais ce matin, Météo France annonce seulement 7° à 9° dans l’intérieur (localement 6°), et 9° à 13° sur la façade maritime.Le ciel de l’après-midi nous offre de belles éclaircies, même si à l’approche de la prochaine dégradation, des nuages s’invitent sur le quart nord-ouest. A noter une petite brise marine qui se met en place (20 km/h).Ambiance fraîche ce matin, mais remontée des températures maximales qui affichent 19° à 23°.► Jeudi : Retour des nuages ! Bien qu’atténuée, une perturbation s’invite sur la région, le ciel est majoritairement couvert sur le nord, porteur de petites éparses, sur le sud-est, on peut espérer de timides apparitions du soleil. Le vent va basculer au sud-ouest, il sera faible à modéré, parfois assez-fort sur la côte d’Opale (rafales de 50 à 60 km/h voire 60 à 70 km/h de Boulogne à Calais). Températures de 9° à 14° le matin, de 20° à 26° l’après-midi.► Vendredi : Après le secteur chaud de la perturbation jeudi, place au «front froid vendredi. Cette fois-ci le ciel est couvert partout, avec des pluies éparses sur la moitié sud des Hauts-de-France, plus actives sur la moitié nord. Les minimales du jour s’échelonneront de 14° à 16°, les maximales de 19° à 26°.► Samedi : Nous devrions retrouver un temps plus clément (nuages et éclaircies) mais aussi plus frais (11° à 14° pour les mini, 18° à 20° pour les maxi).► Qualité de l’air : La qualité de l'air reste bonne sur l'ensemble de la région Hauts-de-France grâce aux bonnes conditions de dispersion des polluants. Pour la rentrée, reprenons de bonnes habitudes et privilégions les transports en communs, le covoiturage ou encore la marche à pied pour nos déplacements. Retrouvez toutes nos infos qualité de l'air sur www.atmo-hdf.fr.Texte : Anne-Sophie Roquette.