Météo France : prévisions pour ce mercredi 03 octobre (et pour les prochains jours)

Mercredi



L’après-midi



Jeudi



Vendredi



Et ce week-end ?

Les hautes pressions amorcent une remontée, et nous allons passer la journée au sec.Le vent orienté au nord-ouest est faible à modéré et les températures sous-abri au lever du jour sont toutes à deux chiffres !!Nous poursuivons ensuite avec unavant que ne reviennent par le nord-ouest des nuages bas qui vont envahir la région en soirée et cours de nuit prochaine.Quant aux températures maximales, aujourd’hui elles sont de saison !Après dissipation en matinée de nos fameux nuages bas, (quelques réductions de visibilités sont aussi à prévoir)(seuls quelques nuages élevés arriveront en fin de journée), les minimales baisseront un peu (7° en moyenne) les maximales seront stationnaires.Il semblerait que nous commencions le week-end avec une journée de « transition ». En effet samedi une perturbation va arriver par l’ouest, le ciel sera nuageux l’après-midi et en fin de journée, soirée, arriveront les premières pluies. Pour la suite ?? Rendez-vous demain !Textes : Anne-Sophie Roquette