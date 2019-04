Météo France : les prévisions pour ce mercredi 10 avril (et pour les prochains jours)

Mercredi

Dans l’après-midi.

Températures



Les prévisions de Météo France pour les prochains jours



Jeudi

Vendredi

Samedi

Ses pluies continues ou sporadiques glissent lentement vers le sud ce matin, tandis que par le nord sous un ciel encore très nuageux, le soleil va commencer à se montrer.Grâce aux pressions qui remontent bien, les éclaircies seront belles et très présentes sur le Nord et le Pas-de-Calais, tandis que sur la Picardie il faudra patienter un peu plus longtemps pour retrouver un temps sec et ensoleillé (tout le monde sera au sec en fin de journée). Le vent orienté au nord-est est modéré, et souffle en rafales (autour de 50 km/h) sur le littoral et les caps, il va faiblir en soirée.Dès potron-minet les températures sont encore douces :. Les maximales amorcent leur baisse et affichent aujourd’huiC’est une très belle journée qui nous attend !tout au plus quelques nuages en promenade en bord de mer, mais le vent (toujours de nord-est) va se renforcer et deviendra sensible. À cela, il convient d’ajouter des températures qui vont passer sous la barre des valeurs de saison : 2 à 4° au petit matin, 11 à 13° au meilleur de l’après-midi, l’ambiance sera certes très ensoleillée, mais plus fraîche !Toujours des conditions anticycloniques !quelques nuages pourront se développer l’après-midi, le vent sera orienté est-nord-est et restera modéré, quant aux températures maximales elles baisseront d’un cran 10 à 12° (les minimales seront stationnaires).(toujours 2 à 4° pour les minimales mais 8 à 10° pour les maximales), que nous retrouvions de l’instabilité donc des averses surtout le long de la frontière avec la Belgique, et que le vent reste modéré, bien sûr tout ceci reste à confirmer !Textes : Anne-Sophie Roquette