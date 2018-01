Météo France : les prévisions pour ce mercredi 10 janvier (et les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour ce mercredi

Carte Météo France pour ce mercredi matin

Carte Météo France pour ce mercredi après-midi

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

La couverture nuageuse est devenue plus importante cette nuit et a bien fini par donner quelques pluies, faibles et éparses dans un premier temps, puis un peu plus continues par moment et c’est ce type de temps qui va nous tenir compagnie toute la matinée. Le vent de secteur sud est modéré, quelques rafales sont probables sur le littoral (de 40 à 50 km/h voire 60 sur les caps).Dans l’après-midi la dégradation va lentement se décaler vers la frontière belge et même si les nuages vont rester bien présents quelques éclaircies vont finir par percer par le sud-ouest de la région, dans le même temps les pluies deviendront de plus en plus intermittentes pour disparaître en cours de nuit suivante.Les températures « minimales » ont eu lieu hier en début de nuit 5 et 6°, les maximales cette fois-ci atteindront bel et bien les 8 et 9° !, notez la présence possible de bancs de brumes ou de brouillards au réveil, après leur dissipation ce sont hélas les nuages qui vont « garder le pouvoir » même si le soleil tentera de timides apparitions, au nord de la région, quelques gouttes peu significatives pourraient s’échapper des nuages les plus épais. Le vent sera variable et faible. Les températures minimales évolueront de 1 à 3° dans les terres, 3 à 5° en bord de mer, les maximales de 6 à 7° localement 8°.Pour, la tendance se confirme, gris gris gris, encore et toujours une chape de nuages bas, aller on espère quelques trouées en fin de journée ! Le vent restera variable et faible et les températures quasi stationnaires par rapport à la veille.Pour terminer abordons la journée du13 janvier, où les nuages toujours omniprésents en matinée vont sans doute laisser un peu plus de place au soleil l’après-midi. Le vent faible va s’établir au secteur sud-est est, et nous conserverons les mêmes températures. Pour la suite du week-end rendez-vous demain !