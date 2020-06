Météo France : prévisions pour ce mercredi 10 juin et pour les prochains jours

► Mercredi

Le 162ème jour de l’année va quand même nous apporter plus de soleil que ces derniers jours. La preuve ce matin dans l’intérieur où le ciel est partagé entre nuages et éclaircies. En revanche, sur le bord de mer, les nuages sont vite plus nombreux. En effet, une dégradation qui s’étend des îles britanniques au Pays Basque, apporte rapidement des nuages moyens et élevés. Le vent est variable et il reste faible toute la journée.

Dans l’après-midi, certes les éclaircies se maintiennent mais les nuages deviennent également plus nombreux. Une rare ondée est possible. Sur la façade maritime, et rentrant un peu dans les terres sur l’ouest de la région, le ciel est chargé de nuages qui peuvent aussi donner quelques gouttes (traces à 3 mm).

► Températures

Les températures pour débuter la journée sont « frisquettes » pour la période ! Seulement 5° dans l’arrageois et le valenciennois, jusqu’à 9° dans la métropole lilloise, comptez de 7° à 11° sur la côte.

La bonne nouvelle du jour, nous vient finalement de cette fameuse dégradation, car elle amène également un air un peu plus « chaud » d’où la remontée des températures maximales : 17° sur le littoral et 18° à 20° sur le reste de la région.

► Jeudi

La journée se déroulera sous un ciel bien encombré de nuages porteurs d’averses (voire d’orages) en lien avec la dégradation de la veille. Le vent sera sensible sur la façade maritime (40 à 55 km/h). Quant aux températures elles monteront encore d’un cran : 8° à 11°, localement 13° à la côte pour les minimales, de 18° à 22° pour les maximales.

► Vendredi

Notre fameuse dégradation va revenir sur la région. Le front froid passera en journée du sud vers le nord. À son passage les pluies faibles du matin vont se renforcer voire devenir instables (risque orageux) et cette perturbation sera accompagnée d’un vent de secteur est à sud-est soutenu, modéré à assez fort avec des rafales de 50 à 65/70 km/h. Températures de 10° à 15° le matin, 20° à 25° l’après-midi.

► Samedi

Nous devrions observer un léger mieux, le ciel sera sans doute plus variable, mais l’est de la région semble garder un risque d’ondée voire d’orage. Les températures seront identiques à celles de vendredi.

► Qualité de l'air

Les conditions de dispersion des polluants se maintiennent et la qualité de l'air reste bonne sur l'ensemble de la région.

Le risque d'allergies aux pollens reste toutefois très élevé encore aujourd’hui, les allergiques devront donc rester prudents.

Retrouvez toutes les mesures de la qualité de l'air sur www.atmo-hdf.fr.

Texte : Anne-Sophie Roquette