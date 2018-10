Météo France : prévisions pour ce mercredi 10 octobre et pour les prochains jours

Mercredi

Jeudi



Vendredi



Samedi

Pour le 283ème jour de l’année,Ce matin localement brumes et bancs de brouillard se sont encore formés. Comme hier, très vite la grisaille se dissipe pour ensuite laisser briller le soleil. Le vent quant à lui est faible (dans l’intérieur) à modéré (en bord de mer).Au petit matin les températures sont nettement moins fraîches qu’hier ! Elles affichent localement dans l’Oise 6°, ailleurs la fourchette est de 8 à 13°.grâce aux températures qui continuent à monter 23° sur les côtes, 24 à 26° dans l’intérieur (des records de températures pour une seconde décade du mois d’octobre pourraient être égalés voire dépassés)Pour la suite, certes le temps va se dégrader mais durant la nuit ! Ce sera le cas ce soir avec une petite dégradation qui remontera du sud-ouest. Elle va traverser la région avec des pluies faibles (traces à 3 mm, très localement 5 mm) et des rafales de vent de 40 à 60 km/h.Il faudra se lever tôt pour voir la dégradation quitter la région par le nord-est.le soleil reprendra « les commandes », les minimales iront de 12 à 15°, les maximales de 22 à 25° et le vent de sud-sud-est sera modéré (rafales de 40 à 50 km/h) En fin de journée arrivera une autre dégradation pluvieuse, mais par l’ouest cette fois-ci.Le vent sera toujours sensible sur la moitié ouest de la région, et les températures bien qu’en baisse, très douces : 10 à 14° pour les minis, 20 à 22° pour les maxis.par l’ouest et ils finiront par nous donner des pluies continues faibles à modérées. Malgré tout, les températures remonteront à nouveau 11 à 15° au petit matin, 21 à 26° au meilleur de l’après-midi. (indice de confiance de 4 sur 5)Textes : Anne-Sophie Roquette.