Météo France : les prévisions pour ce mercredi 11 avril (et les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour ce mercredi

Carte Météo France pour ce mercredi matin

Carte Météo France pour ce mercredi après-midi

Carte Météo France pour ce mercredi matin

Carte Météo France pour ce mercredi après-midi

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

La journée débute sous la grisaille pour se terminer sous le soleil, enfin pas pour tout le monde ! En effet, selon Météo France, les stratus (nuages bas) présents sur la façade maritime seront certainement bien plus épais et persistants le long de nos côtes que dans l’intérieur. Dans les terres, ils vont vite se « déchirer » pour laisser revenir des éclaircies de plus en plus belles. Quant au vent orienté au sud-est, il est faible.Au lever du jour les températures sont toujours très douces, avec 6° à 9°.Dans l’après-midi, nous retrouvons notre fameuse grisaille en bord de mer, toujours beaucoup de soleil sur le reste des Hauts-de-France. Le vent va, en fin de journée, s’orienter au nord-est et se renforcer près des côtes, ce n’est qu’à ce moment-là que les nuages bas disparaitront.Les températures maximales évoquent bien le maintien de la grisaille sur le littoral puisque nous attendons 12° et 13°, alors que dans l’intérieur nous devrions profiter des 16° à 19° offerts par le soleil !sera une journée maussade, la masse d’air redevenant instable. Le temps gris et humide du petit matin favorisera une atmosphère brumeuse, puis dans le courant de la journée une perturbation va arriver, les pluies et averses seront parfois bien marquées. Les températures resteront stables., après une nuit plus calme, bancs de brumes voire de brouillard peuvent se former. S’en suivra un temps relativement clément, avec une averse possible dans l’après-midi et encore de la douceur sur nos thermomètres. Le vent établi au sud sera sensible (rafales de 50 km/h)Enfin la tendance pourprochain, où pour le moment quelques pluies semblent possibles en début de matinée mais très vite le ciel devrait s’éclaircir et nous offrir un beau samedi même si on ne peut exclure de rares et faibles averses par évolution diurne. Les températures seront en légère hausse (20° en moyenne au meilleur de la journée).