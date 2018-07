Météo France : prévisions pour ce mercredi 11 juillet et pour les prochains jours

Et pour le reste de la semaine dans les Hauts-de-France ?

Vous avez fait le plein de fraîcheur hier ? Tant mieux car la chaleur fait son retour progressivement…Dès le début de matinée, le ciel est encore changeant… On note des passages nuageux plus marqués sur le nord des Hauts-de-France.Ils apportent ponctuellement quelques rares précipitations.À la mi-journée,. On notera quelques rafales proches des 40 km/h sur la façade nord du territoire., les minimales sont conformes aux normales de saison avec de 11 à 16 degrés13 à Valenciennes et Raismes15 à Boulogne et Hardelot…de 19 à 26 degrés20 à Calais et Peuplingues25 pour Arras et Saint-Laurent BlangyNous restons dans des valeurs de pressions toujours élevées, et, malgré la présence de nuages.Températures de 15 à 26 degrés…Les conditions sont toujours anticycloniques… Après dissipation des rares grisailles matinales,Des cumulus de beau temps peuvent se former en journée.Températures de 15 à 27 degrésPour le 14 juillet, les feux d’artifice pourront s’en donner à cœur joie puisque les conditions météo ne bougent pas.Températures de 15 à 29 degrésTextes : Thomas Leridez​​​​​​​