Météo France : prévisions pour ce mercredi 11 mars et pour les prochains jours

Nous nous réveillons avec des pluies faibles, mais qui deviendront plus présentes et marquées à l’ouest des Hauts-de-France.Dans l'après-midi, pas de changement. Le Littoral, les frontières et l’Artois conservent des pluies régulières tandis qu’ailleurs, les pluies seront plus éparses. Nous garderons également du vent toute la journée, jusque 60/70 kmhDemain matin 9 à 12 degrés11 à Valenciennes et Trith Saint Léger12 pour Amiens et BertanglesLes maximales seront douces aussi avec13 à Calais et Marck15 à Senlis et CourteuilToute cette instabilité se décale et nous retrouvons enfin un ciel plus lumineux, variable, alternant entre nuages et éclaircies.Nous garderons quand même la possibilité de quelques gouttes ici ou là.Les bourrasques de vent seront toujours là et le thermomètre baisse un petit peu, 7 à 11 degrés sur la journée.Même type de journée.Une nouvelle activité pluvieuse se met en place avec un ciel chargé et des pluies faibles…On notera toujours du vent en rafales, mais de manière plus modérée.Températures de 3 à 11 degrésLe Pas-de-Calais est toujours en vigilance orange ce mercredi pour une surveillance particulière du bassin de la Canche fortement arrosé ces dernières heures.Les concentrations de polluants dans l'air resteront faibles en Hauts-de-France, grâce aux bonnes conditions de dispersion.La pluie et le vent attendus permettront en effet de lessiver l'atmosphère et la qualité de l'air sera bonne ce mercredi.Texte : Thomas Leridez