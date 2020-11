Météo France : prévisions pour ce mercredi 11 novembre et pour les prochains jours

► MercrediPour cette journée fériée, la matinée sera bien grise, couverte en nuages bas avec de fréquentes brumes et bancs de brouillards qui pourraient être localement denses au sud et à l’est. Ils devraient s’attarder localement jusqu’en mi-journée alors que des trouées reviennent par les côtes.Dans l‘après-midi, les éclaircies auront gagné du terrain. Elles devraient même s’élargir au fil des heures par l’ouest, tout en continuant de partager le ciel avec les nuages. A noter que l’ambiance restera sèche, et que le vent sera modéré de sud à sud-est.Les températures minimales de ce 11 novembre varient entre 8 et 10 degrés8° à Beauvais et Goincourt9° à Valenciennes et MaingPour les maximales, 12 à 14 degrés12° à Saint Quentin et Rouvroy13° à Calais et Sangatte► JeudiUne perturbation atténuée apportera un faible passage pluvieux le matin. À l’arrière ciel variable pour tout le monde, équitablement partagé. Peut-être encore quelques gouttes sur le côtier, mais cela devrait être anecdotique.► Pour votre vendredi 13Pas de chance, le ciel sera encore chargé avec une possibilité de faibles pluies sur l’ouest en mi-journée► Et puis samediOn retrouve un temps faiblement perturbé, surtout à la coté ou les averses pourraient être fréquentes.Quant aux températures elles seront encore douces, 9 à 15 degrés.QUALITE DE L’AIRCe 11 novembre, la qualité de l'air restera bonne avec des niveaux faibles en particules PM10 sur l'ensemble de la région. Le renforcement des vents en fin de journée devrait permettre la dispersion des polluants.Texte : Thomas Leridez