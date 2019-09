Météo France : les prévisions pour ce mercredi 11 septembre (et les prochains jours)

Températures



Quelles tendances pour la suite, selon Météo France ?

Actuellement une dépression est présente sur l’Islande et lui est associée une perturbation qui va arriver sur la région, selon Météo France. Le ciel ce matin se charge de plus en plus de nuages et les premières précipitations touchent le littoral en milieu de matinée. Le vent en profite pour souffler en pointes autour de 50 km/h en bord de mer.Cette dégradation progresse dans les terres l’après-midi arrosant faiblement notre région. Le vent souffle un peu plus fort sur la côte avec des rafales jusqu’à 60 km/h, mais aussi à l’ouest d’une ligne reliant Lille à Amiens, avec des rafales autour de 50 km/h.Avec les nuages les températures matinales sont en hausse : 7 à 12° dans les terres, 14 et 15° sur la façade maritime.C’est l’inverse pour les maximales sur les départements du Nord et du Pas-de-Calais : 18 à 20°, tandis que sur la Picardie elles restent de saison 19 à 23°.Mercredi sans soleil, jeudi avec !Nouvelle journée de transition jeudi, après un début de journée dans la grisaille (quelques gouttes localement encore possibles, de même que des visibilités parfois brumeuses). Les éclaircies reviennent par les côtes, et l’après-midi sera bien agréable pour tout le monde en attendant que le ciel se couvre à nouveau par l’ouest en fin de journée. Minimales de 11 à 15°, maximales de 19 à 23°.Vendredi un front faiblement actif va « s’attarder » sur nos régions avec quelques pluies faibles, en début d’après-midi le soleil va essayer de percer les nuages sur le littoral dans un premier temps, puis, lentement, il gagnera du terrain vers le sud. Minimales de 10 à 14°, maximales de 19 à 23°.Et samedi ?? Il va faire beau très beau ! Après dissipation des rares bancs de brouillard matinaux, le beau temps revient grâce au vaste anticyclone qui va se positionner sur la mer du Nord ! Minimales un peu fraîches à nouveau 8 à 11°, mais les maximales remontent 20 à 25°. (Indice de confiance pour cette échéance de 4 sur 5).