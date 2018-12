Météo France : prévisions pour ce mercredi 12 décembre et pour les prochains jours

Mercredi

Températures



Jeudi

Vendredi

Samedi

Le froid s’accentue aujourd'hui. Côté ciel « on prend les mêmes et on recommence » !La situation générale évoluant très peu,(brumes, brouillards localisés) avec des gelées blanches quasiment partout puisque les minimales descendent encore avec sous abri -2° à 0° dans les terres, 0° à 2° en se rapprochant du bord mer.Le vent, d’un large secteur est, est faible à modéré sur le littoral.de nuages bas dans l’après-midi, allant jusqu’à nous offrir de temps à autre de belles éclaircies surtout sur une large façade maritime, car plus nous irons vers le sud de la région, plus les nuages seront présents.Les maximales continuent leur chute, et sont comme les minimales du jour deux degrés en dessous des valeurs de saison : 2° à 6°.Nous serons toujours sous l’influence des hautes pressions, mais aussi de la masse d’air froide. Au programme, grisailles matinales allant jusqu’à réduire les visibilités par endroit, faibles gelées localisées (minimales de -2° à +1°). Le soleil s’imposera en cours de journée, dans une ambiance de plus en plus froide : 1 à 3° pour les maximales ! A noter des rafales de vent (40 km/h) sur les côtes ce qui accentuera la sensation de « froid ».Le scénario va se répéter, même si à l’heure qu’il est, il se pourrait que les grisailles soient moins nombreuses, donc de fait, le soleil sera certainement plus présent. En revanche, il va faire de plus en plus froid, avec de fortes gelées par endroit puisque les minimales s’échelonneront de -5° à 0°, les maximales elles, resteront même localement négatives, Météo France prévoit -1° à +2° au meilleur de la journée !Les conditions anticycloniques vont nous abandonner en journée laissant arriver les nuages d’une perturbation par l’ouest. Le ciel clair du matin se chargera de nuages l’après-midi, les minimales seront les plus froides de la semaine de -6° à -2°, en revanche les maximales seront en nette hausse 6 à 10°.Textes : Anne-Sophie Roquette