Météo France : prévisions pour ce mercredi 12 février et pour les prochains jours

► MercrediComparée aux nuits précédentes, cette nuit a été beaucoup plus calme. Ce matin, le ciel reste chargé avec des averses. Le nord de la région est cependant épargné avec le développement d’éclaircies. Le vent soufflera encore en pointes, mais pas plus de 70 km/h.Dans l’après-midi, le temps reste encombré avec des précipitations.En fin de journée, le ciel se couvre un peu plus à l’avant d’une nouvelle perturbation.► TempératuresLes températures au lever du jour, de 3 à 7 degrés3 à Laon et Tergnier7 à Boulogne et AudressellesPour les maximales, 8 à 10 degrés8 à Saint-Quentin et Péronne10 à Calais et Coquelles► JeudiNous évoluerons avec le front perturbé. Il nous ramènera encore des averses et un vent qui se lève à nouveau en pointes jusque 80 ou 90 km/h partout.Températures de 4 à 11 degrés.► VendrediPlutôt belle journée en perspective, avec des éclaircies de plus en plus larges au fil des heures.► Et puis samedi, on démarrera les vacances scolaires avec le passage d’une perturbation pluvieuse sur le nord-ouest de la région. le reste des Hauts-de-France évoluant sous un ciel nuageux mais à priori sec.Par contre les températures remonteront bien, jusque 14 degrés.Texte Thomas Leridez