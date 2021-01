Météo France : prévisions pour ce mercredi 13 janvier et pour les prochains jours

► Mercredi 13 janvier

Dès le lever du jour, un nouveau front chaud est attendu sur le sud-ouest des HDF. On se réveillera avec un ciel déjà chargé, et des pluies qui se seront réactivé, de manière modérée et régulières.

L’après-midi reste maussade avec toujours un temps gris et pluvieux. Le vent se renforce sur les côtes, avec des rafales proches des 40 ou 50 km/h. Pas d’évolution à attendre dans la situation, même en nuit suivante où des précipitations de pluie et de neige mêlée sont attendues dans les zones les plus froides.

► Températures

Les températures demain matin, -1 à 4 degrés.

Vous prendrez garde à la possibilité de risques de phénomènes glissants dans les endroits les plus propices.

Pour les maximales, 6 à 10 degrés

7° à Lille et Loos

10° pour Amiens et Saint Gratien

Prévisions météo pour les prochains jours :

► Jeudi 14 janvier

La semaine se poursuit avec toujours de la pluie. Là encore les averses devraient être généralisées et pour partie continues. Dans tous les cas, elles devraient nous concerner toute la journée.

Températures en nette baisse, de 2 à 4 degrés

► Vendredi 15 janvier

L’instabilité de ces derniers jours nous quitte enfin, mais c’est pour mieux attendre le prochain front perturbé en soirée.

Front perturbé avec lequel nous passerons également la journée de samedi.

► Samedi 16 janvier

L’ambiance sera encore maussade mais la masse d’air sera plus chaude. Du coup les températures remontent jusque 6 degrés en moyenne.

► QUALITE DE L’AIR

Pour ce mercredi, le lessivage de l'atmosphère permettra de maintenir de faibles concentrations en particules dans l'air. La qualité de l'air devrait donc être moyenne sur la région.

Même si les conditions restent bonnes pour l'air, pensons au vélo ou à la marche à pied pour nos déplacements de courte distance, et ainsi éviter davantage de pollution !

Texte : Thomas Leridez.