Météo France : prévisions pour ce mercredi 13 juin et pour les prochains jours

Mercredi

Températures

Jeudi



Vendredi



Samedi

Les pressions sont en hausse, et nous nous retrouvons sous une dorsale anticyclonique venue des Açores qui nous apporte de l’air plus frais venu du nord-ouest mais sec !Pour débuter la journée quelques plaques de nuages bas sont présentes, sans doute plus particulièrement sur l’est de la région. Rassurez-vous, alors que les franches éclaircies du bord de mer vont s’étendre vers l’ouest pour nous offrir en fin de journée un temps où nuages et zones de ciel bleu feront jeu égal (sympa avec les longues journées en ce moment !).En soirée des nuages élevés arriveront sur les côtes, ils annoncent déjà le changement de temps pour jeudi.L’air est plus frais et cela se confirme avec les températures du petit matin qui aujourd’hui sont tout juste de saison et encore !Nous allons donc retrouver un scénario météo « classique » avec l’arrivée par l’ouest d’une dégradation. La matinée se passe sous un ciel voilé et dans l’après-midi les premières pluies arrivent près des côtes elles seront sur l’ensemble de la région en fin d’après-midi et nous quittent par l’est en cours de nuit suivante. Au passage le vent de secteur sud-ouest se renforcera avec des pointes de 50 à 60 km/h sur le Boulonnais. Les minimales iront de 9 à 13°, les maximales de 17 à 22° d’ouest en est.Nous serons à l’arrière de la dégradation sous un ciel de traîne peu actif. L’humidité résiduelle semble nous donner une matinée bien grise (nuages bas, visibilités brumeuses et médiocres), mais à la mi-journée le soleil réussira à percer les nuages et de belles éclaircies vont se former, encore plus belles sur les côtes grâce à la brise marine. Minimales de 11 à 13°, maximales de 18 à 23°.La tendance pour samedi nous donne pour le moment une journée mitigée, le ciel sera nuageux à très nuageux avec de faibles ondées en matinée, mais par évolution diurne les averses vont devenir plus fréquentes l’après-midi et si cela se confirme, en soirée par l’ouest le ciel se couvrira et sera accompagné de pluies faibles. (Indice de confiance de 3 sur 5)Textes : Anne-Sophie Roquette