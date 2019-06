Météo France : les prévisions pour ce mercredi 12 juin (et pour les prochains jours)

Mercredi



Cette nuit, une vaste zone pluvieuse est arrivée par le sud de la région, nous la retrouvons ce matin sur le Nord, sur le Pas-de-Calais puisqu’elle va nous quitter prenant la direction de la mer du Nord. Par le sud de la région, nous allons passer sous un ciel de traîne, peu actif dans un premier temps, selon Météo France…Dans un « second temps » c'est-à-dire cette après-midi, cette traîne va se réactiver en raison de l’air très froid toujours présent en altitude. Météo France prévoit pour les ¾ ouest de notre territoire des orages assez fréquents. Ailleurs ce n’est pas pour autant que nous allons rester au sec, des ondées se développant aussi. Quant au vent orienté au secteur sud, il est faible le matin mais va souffler en pointes de 50 à 60 km/h dans le courant de l’après-midi.Les températures au petit matin sont très homogènes, 10 à 12°, celles au meilleur de la journée un peu fraîches pour la période 16 à 19°.Nous conserverons un régime d’averses toute la journée. Averses qui seront peut-être plus marquées sur une large bande côtière. Un coup de tonnerre n’est pas non plus impossible, bref encore une journée où il ne faut pas oublier son parapluie et où il faudra peut-être surveiller les cumuls de précipitations par endroit… (Notamment près de la Manche).Déjà pour cette journée, une bonne nouvelle côté températures puisque les maximales vont repartir à la hausse… Côté ciel, on ne peut franchement parler d’une embellie puisqu’une zone de pluie va traverser la région avant de céder sa place à un ciel de traîne, mais si tout se confirme, l’astre solaire devrait se montrer un peu plus que les jours précédents !Enfin la tendance pour samedi laisse penser à un temps moins humide, l’instabilité semble régresser, le soleil sera plus ou moins présent en fonction de la couche nuageuse, néanmoins il est toujours prudent de garder son « pépin » à portée de main !Textes : Anne-Sophie Roquette