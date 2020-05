Météo France : les prévisions pour ce mercredi 13 mai (et pour les prochains jours)

► MercrediCette journée de mercredi, marque également le dernier jour des Saints de Glace 2020. Hier matin, Météo France a relevé – 0,7° sous abri par endroits et ce matin la fraîcheur est toujours de mise ! Côté ciel, un peu comme hier, il est bien ensoleillé même si déjà débordent, par le nord-ouest, des nuages.Le vent établi au secteur nord à nord-est commence à se renforcer et souffle en rafales de 30 à 40 km/h sur la région.► L’après-midiTout comme hier, le ciel de l’après-midi va se charger de nuages, ils pourront lâcher quelques gouttes anecdotiques sur la façade maritime, les ondées seront certainement plus présentes en fin de journée/soirée sur ce secteur. Plus au sud, la journée semble agréable. Hélas, l’ambiance sera encore plus rafraîchie en raison du vent qui va souffler plus fort, rafales de 40 à 60 km/h des terres vers le bord de mer, et de 60 à 80 km/h en fin de journée et soirée sur le littoral.► TempératuresLa fraîcheur est toujours de mise avec encore localement quelques gelées possibles (au sol, sur les végétaux) car nos thermomètres affichent au lever du jour 1° à 3° dans l’intérieur, 4° à 7° sur la côte.Les maximales restent bien évidemment sous les valeurs de saison : 12° sur la côte et de 13° à 16° partout ailleurs.► JeudiLes nuages seront bien présents le matin, mais cette fois-ci l’évolution semble nettement plus sympathique avec le retour de belles éclaircies en journée ! Le vent stoppera les ardeurs des thermomètres avec ses pointes de 40 à 60 km/h. Minimales de 3° à 6° dans les terres, 6° à 9° en bord de mer, maximales identiques à celles d’aujourd’hui.► VendrediTrès belle journée, toujours un peu fraîche ! Et pour cause, le vent soufflera toujours modérément. Minimales de 3° à 6°, localement 8° sur la côte, maximales de 13° et 14° sur la façade maritime, de 14° à 17° ailleurs.► SamediMaintien d’un temps sec et bien ensoleillé même si des nuages viendront contrarier le soleil par le nord. Le vent sera enfin faible et les températures de saison : 5° à 7° le matin, 16° à 19° l’après-midi.► Qualité de l’airLa qualité de l'air sera bonne sur l'ensemble des Hauts-de-France, avec des conditions de dispersion des polluants qui s'amélioreront sur le nord-ouest de la région. ATMO Hauts-de-France nous rappelle que pour limiter les émissions de particules dues au chauffage, il faut veiller à ne pas surchauffer notre domicile : la température recommandée en intérieur est de 19°C.Texte : Anne-Sophie Roquette