Météo France : prévisions pour ce mercredi 13 mars et pour les prochains jours

Après le passage de la perturbation active et venteuse d’hier, nous sommes aujourd’hui dans un contexte de ciel de traîne actif, alimenté par de l’air froid en altitude.et au fil de la matinéesur l’ouest de la région dans un premier temps (elles se décaleront ensuite vers l’est). Le vent reste modéré à assez-fort, les rafales sont de l’ordre de 60 km/h dans l’intérieur, 80 km/h sur la côte.Les averses orageuses nous quitteront par l’est, tandis que sur l’ouest les conditions météo vont un peu s’arranger puisque. Les rafales de vent autour de 80 km/h sous les orages vont faiblir en soirée.Au lever du jour les températures sont « dans les normes » 3 à 7°, les maximales toujours 2 à 3° supérieures aux valeurs de saison 9 à 13°.C’est l’arrivée d’une nouvelle perturbation qui devrait littéralement « onduler » toute la journée sur la région !dans une ambiance bien grise, au mieux nous pouvons espérer que les rayons du soleil réussissent à percer un peu les nuages dans le courant de l’après-midi. Le vent d’ouest restera sensible (rafales de 60 km/h) et les températures s’échelonneront de 5 à 8° pour les minimales, de 11 à 13° pour les maximales.Encore un temps gris et faiblement pluvieux le matin, sans doute une après-midi « plus sèche » (on y croit !) mais encore et toujours de fortes rafales (70 km/h). Consolons-nous avec les températures moyennes qui montent : 7° pour les minimales, 15° pour les maximales.En attendant le retour de la pluie en cours de nuit suivante, nous devrions passer la journée de samedi sous un ciel nuageux le matin mais qui devrait nous offrir des éclaircies l’après-midi. La chose qui ne change pas par rapport à ces derniers jours sera le vent encore modéré à assez-fort. (9° et 14° pour les températures moyennes).Textes : Anne-Sophie Roquette