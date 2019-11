Météo France : les prévisions pour ce mercredi 13 novembre (et pour les jours suivants)

© METEO FRANCE

Jeudi

Vendredi

Samedi

Les Hauts-de-France se réveillent sous les nuages, l’ambiance est grise ce matin avant qu’en fin de matinée par le sud-ouest de la région ne remontent des averses.Dans l'après-midi, les averses se cantonneront à l'ouest ainsi qu’à l'est de la région, tout en devenant de plus en plus rares, et c'est globalement un temps sec et calme avec de belles apparitions du soleil qui va rester majoritaire. Le vent se renforcera à l'approche de la perturbation suivante (20 à 30 km/h).Météo France annonce des minimales de 2 à 4° dans l’intérieur, 5 à 7° sur la façade maritime, et des maximales de 8 à 10° un peu comme hier.La perturbation arrivée durant la nuit semble nous quitter à la mi-journée pour ensuite nous offrir des éclaircies plus généreuses sur le sud de la région que sur le nord où les nuages l’emporteront sur le soleil. Minimales de 3 à 5°, maximales de 7 à 9°.C’est par l'est que la pluie va revenir... et peut-être même les premiers flocons de l’année sur l’Avesnois ! Plus à l’ouest vous profiterez donc plus longtemps des éclaircies qui cèderont malgré tout la place aux nuages. Minimales en baisse, 2 et 3°, maximales de 5 à 7° dans les terres, 6 à 8° à la côte.Nous devrions nous retrouver à l’arrière de la dégradation de la veille, sous un ciel généralement très nuageux avec des averses et des températures toujours fraîches 2 à 4° le matin, 6 à 8° l’après-midi.