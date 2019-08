Météo France : les prévisions pour ce mercredi 14 août (et les jours suivants)

© Météo France

© Météo France

© Météo France

© Météo France

Les prévisions pour les jours suivants

© Météo France

Ce mercredi matin, on retrouve un ciel partagé entre nuages et eclaircies. Et puis par le littoral, les premières averses associées à une nouvelle perturbation font leur apparition.Dans l'après-midi, le corps de la degradation traverse les Hauts-de-France. Des averses faibles sont au menu. Les cumuls restent modestes, mais on va conserver cette grisaille humide tout le reste de la journée. Le vent sera encore présent avec des pointes par moment possible à la cote jusque 50 ou 60 km/h.Pour les températures, comptez 10°C à 13°C, avec localement 11°C à Château Thierry ou 13°C à Dunkerque.Les maximales, elles, restent inférieures aux moyennes de saison : par exemple 19°C à Calais, 21°C à Beauvais...Pour votre 15 aout, jeudi, la dégradation s'évacue. Un ciel de traîne s’installe donc sur la région, alternant entre belles et rares éclaircies avec des passages plus sombres.On surveillera également les cumuls de pluies, qui pourraient etre de bonne intensité cette fois. Côté températures, prévoyez 15°C à 21°CVendredi, journée de transition, avec une petite hausse des champs de pression. Le ciel sera plutôt ensoleillé, avec 14°C à 23°C au mercure.Et samedi, on attend une nouvelle degradation avec des pluies et un ciel couvert, puis encore quelques pointes venteuses jusque 50 km/h.Les températures seront quasi stationnaires.