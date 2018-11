Météo France : les prévisions pour ce mercredi 14 novembre (et les prochains jours)

Certes, le temps va rester sec aujourd’hui, mais les nuages bas, brumes et brouillards localement denses qui se sont formés, se retrouvent « bloqués » au sol par les pressions élevées, selon Météo France. Soyez donc prudents ce matin sur les routes avec par endroit de fortes réductions de visibilités ! Seuls les secteurs proches du littoral semblent « épargnés ». Inutile de vous dire que cette grisaille va avoir du mal à se dissiper (plus particulièrement sur la moitié sud de la région).



Bonne nouvelle tout de même, puisque à la mi-journée nous allons retrouver des conditions bien plus lumineuses, sur le nord des Hauts-de-France dans un premier temps.

Il faudra patienter un peu plus longtemps sur le sud de la région, mais selon toute logique l’après-midi est bien agréable, baignée par le soleil.

Le vent passé au secteur sud-est reste faible.



Même si les températures au petit matin sont plus « fraîches » qu’hier elles restent encore supérieures aux normales de saison : Météo France annonce 3 à 6° dans les terres, 7 à 9° en bord de mer.

Même chose pour les maximales (3 degrés au-dessus des normales) qui aujourd’hui s’échelonnent de 10 à 14°.

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Et pour la suite alors ? Laissez votre parapluie rangé car pour les prochains jours nous allons garder les conditions anticycloniques, mais préparez-vous à partir de ce week-end à ressortir les vêtements chauds !



Jeudi, encore des brumes matinales, du brouillard aussi mais moins apparemment. Puis retour du soleil qui sera très présent sur les côtes.



Vendredi, nuages bas et brumes seront omniprésents pour débuter la journée. Si cela se confirme, la grisaille sera plus lente à se dissiper (seules les zones côtières bénéficieront d’un bel ensoleillement). Les maximales commenceront à perdre quelques degrés par rapport à la veille (2 à 3° en moins).



Samedi, l’anticyclone va venir se centrer sur la Scandinavie dirigeant ainsi sur la région un flux continental sec et froid. Donc à priori moins de grisailles et un temps largement ensoleillé, mais des températures qui amorcent une « chute » (3° en moyenne pour les minimales et 9° pour les maximales) ce qui est largement supérieur à ce qui semble nous attendre la semaine prochaine pour l’une des premières offensive du froid de la saison !