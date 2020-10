Météo France : les prévisions pour ce mercredi 14 octobre (et les jours suivants)

Les jours suivants

Qualité de l'air

Ce matin, la dégradation d'hier terminera de s'évacuer assez rapidement par l’Oise. C’est un ciel variable qui s’installe ensuite. On notera de la grisaille qui vient se mêler au décor du Boulonnais à la région lilloise, alors que le ciel sera plus éclairé sur le littoral et le nord picard.Dans l’après-midi, le ciel se charge de nouveau avec des nuages élevés et de cumulus qui auront pris possession du ciel. Pas d’évolution à attendre, d’autant qu’en soirée de faibles ondées sont possibles sur la côte. Le vent est modéré, avec quelques pointes.Les températures minimales seront 2 degrés en dessous des moyennes. 5 à Beauvais et Marseille-en-Beauvaisis, 6 à Saint-Omer et Isbergues.Les maximales aussi accusent 2 degrés de moins : 11 à Laon et Bourguignon-sous-Montbavin, 13 à Lille et Erquinghem-le-Sec, la journée sera plutôt agréable sur une partie des Hauts-de-France, avec tout de même au littoral des averses qui peuvent arriver de la mer, et à l'est des débordements pluvieux liés à la présence d’un front sur l’est de la France.Températures de 8 à 12 degrés., après dissipation des grisailles matinales, c’est une journée sèche qui se met en place. Le ciel sera en effet partagé entre nuages et belles éclaircies.Et puis, journée lumineuse également en perspective. Températures de 6 à 14 degrésLes conditions de dispersion des polluants atmosphériques resteront favorables demain sur les Hauts-de-France, et la qualité de l'air restera bonneSi vous rallumez votre chauffage avec les températures plus fraiches, pensez à faire entretenir votre système de chauffage, pour limiter la pollution de l'air et faire des économies d'énergie