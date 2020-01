Météo France : les prévisions pour ce mercredi 15 janvier (et pour les jours suivants)

© METEO FRANCE

Le reste de la semaine

Ce mercredi, nous restons dans des pressions dépressionnaires. En matinée se prépare un front froid qui arrive dans l'après-midi. Le ciel va donc se charger progressivement jusqu'en mi-journée.Dans l'après-midi, ce front progresse dans l'intérieur des terres, d'ouest en est avec des pluies faibles. À l'arrière de ce passage perturbé, on retrouvera un temps de traine; Celle-ci nous apportera une accalmie, avec même quelques éclaircies possibles. Le vent sera encore sensible tout au long de la journée.Les minimales restent douces : 7°C à Beauvais et Achy, 8°C à Lille et Lomme.Les maximales, elles, évoluent peu : autour de 11 ou 12 degrés.Jeudi, on garde cette traine peu active. Brumes et brouillards devraient être au rendez-vous du début de journée. Dans l'après-midi, le ciel se fait variable avec des cumulus qui se développent, surmontés d’un voile de cirrus de plus en plus épais à l’approche d’une nouvelle perturbation. Températures de 4 à 11°CVendredi, la dégradation sera passée, on sera à l’arrière avec une traine qui nous ramènera encore quelques aversesTempératures de 7 à 11°C.Et puis samedi, un anticyclone se positionne sur le sud-ouest de l’Irlande, générant un temps sec et ensoleillé. En revanche les températures dégringoleront, de 3 à 7°C.