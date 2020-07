Météo France : les prévisions pour ce mercredi 15 juillet (et pour les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Météo des plages

Qualité de l'air

La dégradation d'hier s'est évacuée par l'est dans l’après-midi de mardi, laissant un ciel de traîne porteur de quelques averses qui ne se sont estompées qu'en seconde partie de nuit. Ce mercredi, dans une masse d'air bien humide en basses couches la situation n'évolue guère, bien que l'anticyclone tend à se renforcer. Le ciel de la matinée reste donc très encombré et quelques petites gouttes anecdotiques sont ponctuellement possibles.Météo France ne prévoit pas de changement pour l'après-midi, et si le soleil joue des coudes pour tenter une percée, les nuages résistent et lâchent à l'occasion quelques gouttes ici ou là. Le vent d'un large secteur ouest est faible à modéré.Les minimales sont proches des moyennes pour la période : 13 à 15 à la côte, 12 à 14 dans les terres. Les maximales sont 2° en-dessous des valeurs : 20 à 22 du nord au sud dans les terres, 18 ou 19 au littoral.sous des pressions légèrement anticycloniques, une nouvelle dégradation très atténuée parvient à traverser la région avant de s'évacuer en début de nuit. Le ciel est souvent encombré en basses. couches, donnant quelques petites gouttes au nord de la région. Les minimales affichent 12 à 16, les maximales 20 à 23. Il faut donc attendrepour voir une véritable amélioration, même si les nuages sont encore bien présents. Les maximales commencent à remonter, avec 22 à 26, un scénario qui se joue à l'identiquesous des températures qui deviennent franchement estivales !On vient de le voir : la situation ne s'améliore pas vraiment aujourd’hui sur la région et le ciel de nos plages reste encore bien encombré durant toute la journée. Certes, le soleil joue des coudes et tente de timides trouées, mais l'ambiance reste encore bien tristounette, d'autant que les maximales sur le sable ne sont guère à la fête, avec 18° vers Hardelot, ou 19 au Crotoy ou à Zuydcoote, 17 ou 18 dans l'eau.Le vent de nord-ouest en première partie de journée, sud-ouest ensuite est de force 2 à 4 sur une mer belle à peu agitée en baie de Somme.L'indice UV affiche une valeur de 6 : pensez aux précautions d'usage, car sachez que les nuages laissent filtrer 90 % des ultraviolets.Ce mercredi, les Hauts-de-France conservent une bonne qualité de l'air, en lien avec le temps nuageux qui limite la formation photochimique de l'ozone dans l'air. Pour vos déplacements, privilégiez les modes de transports les moins polluants, comme le vélo ou les transports en commun, tout en respectant les consignes sanitaires, port du masque et distanciation sociale.