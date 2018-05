Météo France : prévisions pour ce mercredi 16 mai et pour les prochains jours

Mercredi

Encore un peu de grisaille ce matin mais l’évolution, selon Météo France, va être beaucoup plus rapide qu’hier !! Autrement dit c’est une matinée agréable qui nous attend, le soleil étant bien présent. Le vent toujours d’un large secteur nord souffle modérément avec quelques rafales (50 km/h) sur la mer du Nord et la Manche.Des nuages bas semblent à nouveau descendre sur l’ouest des départements du Nord et du Pas-de-Calais (sur la frange littorale), et en fin d’après-midi des averses présentes sur l’est de la France peuvent déborder à l’est d’une ligne Valenciennes-Rouen. Les rafales de vent se renforceront sur toute la façade ouest de la région (50/60 km/h)Les températures pour débuter la journée sont sensiblement les mêmes qu’hier (8 à 11°) les maximales en légère baisse 18 à 21° dans l’intérieur, pas plus de 15° sur la zone côtière à cause des nuages bas.À partir de jeudi et jusqu’à samedi,L’optimisme est tel du côté de Météo France, que pour jeudi pas un nuage ne vient assombrir la carte (pourvu que cela ne change pas) ! Petit bémol avec le vent qui reste sensible et les températures moyennes qui sont de 8° pour les minimales, 17° pour les maximales. Vendredi, quelques nuages le matin puis retour de larges éclaircies, quant au vent il faiblira enfin ! (9°/18° pour les températures moyennes)Enfin à l’heure qu’il est, samedi devrait rester une belle journée malgré la présence de quelques nuages (7°/18°)Textes : Anne-Sophie Roquette

