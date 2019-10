Météo France : prévisions pour ce mercredi 16 octobre et pour les prochains jours

Mercredi

L’après-midi

Températures



Jeudi et vendredi

Samedi

Une perturbation est arrivée cette nuit. Le réveil se fait donc sous les nuages et les pluies faibles et éparses vont devenir plus continues, parfois modérées, au passage du front froid de la dégradation. Il est associé à un net renforcement du vent, les rafales atteignent 50 à 70 km/h (70 pour le littoral).Il se poursuit sous les nuages et la pluie, autrement dit c’est vraiment un temps maussade qui nous attend, à l’arrière, le ciel va rester encombré de nuages avec des pluies plus éparses. Quant aux rafales de vent, bien qu’en baisse, 40 à 50 km/h, elles seront toujours présentes.Les températures de ce 16 octobre sont encore en baisse, 9 à 12° ce matin, 14° (à Le Quesnoy, Bavay) à 17° au meilleur de l’après-midi.Ciel de traîne au programme ! A priori, si cela se confirme, les averses semblent plus nombreuses et plus marquées vendredi. De plus, vendredi, le vent sera à nouveau de la partie avec des rafales généralisées : 50 à 60 km/h partout, 60 à 70 km/h sur le littoral voire 90 km/h sur les caps. Les températures seront stationnaires.Avec un indice de confiance de 3 sur 5 pour cette échéance c’est logiquement une nouvelle fois un temps instable qui nous attend, les averses pouvant devenir orageuses l’après-midi.Textes : Anne-Sophie Roquette