Météo France : prévisions pour ce mercredi 16 septembre et pour les prochains jours

Nouveaux records absolus de chaleurs battus hier un peu partout dans la région pour un mois de septembre.Par exemple à Valenciennes, Roubaix, Saint Hilaire sur Helpe, Maubeuge, Lille, Douai, cambrai, Arras, Lillers, Saulty…► MercrediEn début de matinée, de fortes brumes se forment réduisant vos visibilités. On notera aussi des nuages bas qui arrivent par la Mer du Nord et qui gagnent l’ouest des Hauts-de-France.Les nuages se décalent au fil des heures sur l’est des Hauts-de-France, accompagnés de quelques averses et d’un coup de tonnerre possible.Le vent se renforce et pourrait souffler en rafales jusque 60 km/h de la mer du nord à la côte d’opale.► TempératuresLes températures le matin varient de 15 à 18 degrés16° à Lille et Villeneuve d’Ascq17° pour Abbeville et ErcourtEn journée, elles seront en baisse mais toujours bien supérieures aux normales de saisonMais tout de même 28° pour Arras et Bullecourt32° à Laon et Bièvres► JeudiLe soleil s’impose à nouveau après avoir laissé une bonne couche nuageuse en début de journée à l’ouest d’une ligne Beauvais-Valenciennes.On aura aussi du vent à proximité de la Manche.Températures de 14 à 25 degrés.► VendrediUne journée estivale de plus avec un soleil omniprésent.► Et samediRebelote avec toujours des conditions ensoleillées et des températures qui continuent d’évoluer au-dessus des normales de saison.Texte : Thomas Leridez► Qualité de l'air pour mercrediLes températures estivales actuelles maintiendront une concentration élevée en ozone sur les Hauts-de-France.La qualité de l'air devrait donc être médiocre sur l'ensemble de la région avec une hausse de la pollution aux particules PM10 sur une partie du littoral.Retrouvez toutes les mesures de la qualité de l'air sur www.atmo-hdf.fr