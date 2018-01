Météo France : les prévisions pour ce mercredi 17 janvier

Certains ont eu la chance hier d’avoir beaucoup de soleil dans la journée. Aujourd’hui si tout se passe comme prévu, nous serons encore plus nombreux à bénéficier de son rayonnement !



Mercredi

Certes la journée débute avec des averses (voire un coup de tonnerre localement). Comme hier, elles seront moins nombreuses sur le Nord et le Pas-de-Calais que sur les autres départements. Le vent s’oriente ouest à nord-ouest, il reste très sensible, les rafales sous les averses atteignent 70 km/h dans l’intérieur, 90 sur la côte.



Dans l’après-midi

Températures

Jeudi

Vendredi

Samedi

L’air froid présent en altitude va s’évacuer vers l’est, le ciel de traîne va devenir moins actif, les éclaircies vont devenir de plus en plus généreuses sur la région, subsiste tout de même un risque d’averses sur le sud des Hauts-de-France ainsi qu’en bord de mer. Le vent soufflera en moyenne à 30 km/h dans les terres, 50 sur la côte, des rafales sont possibles sur les côtes (80 km/h) et dans l’intérieur (70 km/h)Les températures varient de 3 à 6° le matin, dans l’après-midi elles vont atteindre 6 à 8° et les maximales que vous voyez seront atteintes la nuit prochaine avec l’arrivée de l’air très doux associé à la perturbation 10 à 11°.Dans la nuit donc arrive une perturbation active et venteuse. Elle touche d’abord les côtes en milieu de nuit, jeudi matin ces pluies temporairement modérées concernent dans un premier temps le Nord et le Pas-de-Calais, en fin de matinée tout le monde y aura droit. Dans l’après-midi des éclaircies vont revenir par le nord-ouest, elles gagneront le sud de la région en soirée.Outre les pluies continues parfois soutenues,De l’ordre de 100 à 110 km/h sur le littoral, 100 km/h sur une large partie ouest du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme, il sera moins « violent » l’après-midi tout en restant soutenu.Les températures du matin, bien remontées durant la nuit seront très douces puisque voisines de 10 °, en fin de journée avec l’arrivée d’air plus froid à l’arrière de la perturbation elles vont baisser pour atteindre 6° en moyenne.Une nouvelle fois un ciel de traîne actif va se mettre en place. Les averses vont se développer par la côte en début de journée, vont gagner ensuite toute la région. Un risque orageux est possible sur la façade maritime, et le vent soufflera en rafales (50 à 60 km/h) sous les averses et orages. Les températures vont bien baisser, elles seront fraîches le matin, 1 à 2°, elles atteindront péniblement 4 et 5° l’après-midi (6° sur la côte)Il semblerait que le ciel de traîne soit moins instable, il va même tendre à s’estomper au fil des heures (avec l’évacuation de l’air froid d’altitude). Quelques averses le matin, qui se raréfient l’après-midi laissant un peu plus de place au soleil. De petites gelées sont possibles pour débuter la journée avec 1° en moyenne, les valeurs maximales seront de l’ordre de 5°. L’indice de confiance pour cette période est de 3/5.Textes : Anne-Sophie Roquette