Météo France : les prévisions pour ce mercredi 17 juillet (et pour les prochains jours)

Mercredi

L’après-midi

Températures

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours



Jeudi

Vendredi

Samedi

Bis Répétita météo pour notre mercredi.Avec encore un ciel souvent encombré au lever du jour. Brumes et brouillards peuvent se développer localement dans les Flandres. Ailleurs, l’atmosphère devrait être lumineuse au fil de la matinée, selon Météo France.Au fil des heures, le ciel se fait peu nuageux dans l’ensemble.Le temps sera donc agréable pour tout le monde dans l’après-midi.Toutefois en fin de journée, les nuages s’épaississent à nouveau, cette fois à l’avant d’une perturbation prévue pour le lendemain.Les températures minimales évoluent de 8 à 15 degrés. 9 à Laon, et Besny et Loizy. 15 à Dunkerque et Gravelines.Les maximales remontent un peu. Elles s’échelonnent de 22 à 28 degrés des plages de la mer du nord jusqu’aux confins du bassin parisien. 28 degrés, températures maximales à observer par exemple à Senlis et Montlognon.Une dégradation aborde la région dans le courant de la matinée.Ciel gris, petites pluies faibles et vent sensible à la cote devraient être au menu. Ce temps plus perturbé s’accompagne d’une baisse temporaire des températures maximales, qui redeviennent inférieures aux valeurs habituelles de saison, autour de 23 degrés attendus.On sera à l’arrière de ce temps perturbé. Quelques cirrus circuleront encore en voile mais dans un ciel plutôt enclin aux éclaircies.Températures de 14 à 25 degrés.La journée démarre bien, avant un nouveau petit front perturbé qui ramènera pas mal de nuages et quelques gouttes possibles sur la côte.Quant aux températures elles gagnent un petit degré.Textes : Thomas Leridez