Météo France : les prévisions pour ce mercredi 17 octobre (et pour les prochains jours)

Mercredi



Pour l’après-midi



Températures



Les prévisions de Météo France pour les prochains jours





Jeudi



Vendredi



Enfin pour samedi

C’est le 290ème jour de l’année, une bonne partie de la région se réveille sous la grisaille, selon Météo France.Une dégradation en perte d’activité nous apporte de l’humidité par l’ouest, donc nous retrouvons brumes, voire bancs brouillards parfois denses (prudence sur les routes !), mais aussi de nombreux nuages bas, il n’y a que l’est de la région qui semble à l’abri. Dans le courant de la matinée les visibilités vont lentement s’améliorer, et même si les éclaircies reviennent, elles sont timides sur la moitié ouest des Hauts-de-France.mais sur une large frange littorale les nuages resteront bien plus présents que ces derniers jours.Au petit matin l’ambiance est un peu plus fraîche puisque les thermomètres affichent 9 à 14°, dans l’après-midi la douceur va persister tout en s’atténuant puisque Météo France prévoit 17 à 19° en bord de mer, 20 à 23° dans l’intérieur.De l’humidité va encore s’infiltrer par l’ouest. La journée débutera donc avec un ciel plutôt chargé (quelques gouttes possibles près des côtes), et c’est par le sud de la région que le soleil va revenir, ses éclaircies progressant lentement vers le nord. Le vent de secteur nord-est soufflera modérément avec des pointes autour de 40 km/h par moment. Les minimales iront de 9 à 14°, les maximales de 18 à 22°.Quelques brumes sont possibles au petit matin, puis la journée sera agréable : nuages et soleil cohabiteront ! Minimales de 8 à 11°, maximales de 18 à 23°.Nous devrions conserver un ciel ou passages nuageux et éclaircies alterneront, les températures au lever du jour iront de 7 à 11°, et au meilleur de l’après-midi de 16 à 20°. Pour cette échéance l’indice de confiance est élevé puisque de 4 sur 5 !Textes : Anne-Sophie Roquette