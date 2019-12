Météo France : les prévisions pour ce mercredi 18 décembre (et pour les prochains jours)

Ce mercredi 18 décembre

Les températures

Jeudi

Vendredi

Samedi

Qualité de l'air

Les visibilités ce matin sont brumeuses par endroit. Sur le nord de la région il semble toutefois que l’ambiance soit plus lumineuse, néanmoins dans la matinée des éclaircies vont réussir à se développer sur l’ensemble de notre territoire. Le vent est orienté au secteur sud, il est faible.Pour la suite de la journée, c’est un ciel nuageux à très nuageux qui va nous tenir compagnie. Des nuages élevés, annonciateurs de la prochaine dégradation, arrivent dans le courant de l’après-midi. Le vent reste faible mais bascule un peu plus à l’est.Les températures accusent une petite baisse aujourd’hui. Les minimales du jour affichent 3° à 6° mais restent 5 degrés au-dessus des normales. Les maximales quant à elles vont de 10 à 12° soit 3 degrés au-dessus des valeurs de saison.Une nouvelle perturbation va donc aborder nos terres en fin de nuit. Le temps sera maussade et humide, avec des rafales de 50 à 60 km/h. Minima de 5° à 7°, maxima de 12° et 13°.Nous resterons sous l’influence d’une perturbation située à l’ouest de l’Irlande. Vous l’aurez deviné, l’ambiance sera encore grise et humide et encore une fois « venteuse » avec des rafales autour de 60 km/h. Minimales de 6° à 8°, maximales de 11° à 13°.Avec un indice de confiance de 3 sur 5, Météo France prévoit une journée morose. Le ciel sera chargé de nuages porteurs de pluies et le vent sera toujours de la partie : rafales de 50 km/h dans l’intérieur, jusqu’à 80 km/h sur la côte. Quant aux températures elles seront certainement identiques à la veille.L’ensemble des Hauts-de-France conservera une bonne qualité de l'air aujourd’hui, avec toujours de bonnes conditions de dispersion des polluants atmosphériques.Petit conseil du jour signé ATMO Hauts-de-France : bougies, encens et parfums d'ambiance dégradent l'air intérieur, pour un air plus sain chez vous, limitez leur utilisation et pensez à aérer.