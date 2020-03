Météo France : prévisions pour ce mercredi 18 mars et pour les prochains jours

► MercrediLes conditions restent anticycloniques, même si une dégradation sur les îles britanniques se décale lentement vers nos côtes apportant de l’humidité au fil des heures.En matinée, le ciel se fera hétérogène avec des nuages plus présents sur le sud, et à contrario en remontant vers les frontières le temps sera plus lumineux.Dans l'après-midi, le ciel se fait plus changeant avec des nuages à la côte en marge de la dégradation, et de belles éclaircies dans l’intérieur.► TempératuresLe matin de 4 à 8 degrés4 à Saint Omer et Arques7 à Laon et SuzyLes maximales varieront de 11 à 17 degrés13 à Calais et Marck17 à Beauvais et Juvignies► JeudiLe ciel reste variable avec des nuages qui s'épaissiront au fil des heures, avec quelques rares gouttes possibles au littoral.Températures de 6 à 15 degrés.► Et puis vendrediLe ciel plus encombré encore à cause d un nouveau front perturbé qui circule sur la MancheTempératures de 7 à 13 degrés.Texte : Thomas Leridez