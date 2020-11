Météo France : prévisions pour ce mercredi 18 novembre et pour les prochains jours

► MercrediAprès dissipation des grisailles matinales habituelles en cette saison, on retrouve en fin de matinée un ciel souvent ensoleillé. Par moment les brumes et brouillards peuvent être tenaces et denses avec des réductions de visibilités.Dans l’après-midi, soleil également, avant en fin de journée, le ciel qui se charge par l’ouest avec l’arrivée d’une dégradation peu active. Elle circulera en soirée et nuit suivante. Le vent est faible dans l’ensemble, sauf au littoral où il flirtera encore avec les 50 km/h.► TempératuresLes températures seront toujours 5 degrés au-dessus des moyennes. 5 à 9° le matin5 pour Beauvais et Herchies8 pour Arras et FeuchyPour les maximales, 15 ou 16 degrés15 à Lille et Lambersart16 pour Abbeville et Fontaine-sur-Somme► JeudiOn sera en ciel de traine après le passage perturbé dont je vous parlais. la journée sera donc mitigée, partagée entre nuages et régime d’averses.Le vent passe au nord-ouest, avec des rafales un peu partout, jusque 50 km/h dans les terres, 80 sur la côte, et ce vent de nord-ouest commence à faire fléchir les températures. 6 à 12 degrés.► VendrediUne dégradation arrivera en mi-journée. elle devrait être faiblement pluvieuse et sera généralisée au fil de la journée à tous les Hauts-de-France.L’ambiance sera fraiche voire froide. 4 à 8 degrés mais pas plus.► SamediLa région sera découpée en 2 zones : Au nord le ciel est encombré et pluvieux, plus au sud le ciel sera nuageux avec de belles éclaircies.► QUALITE DE L'AIRLa situation météo de ces derniers jours reste inchangée, la qualité de l'air également ! Elle sera bonne sur l'ensemble des Hauts-de-France grâce aux bonnes conditions de dispersion des polluants.Malgré un bon air extérieur, l'air de nos logements est aussi chargé en polluants. Il est nécessaire d'aérer minimum 2 fois par jour durant 10 minutes.Texte Thomas Leridez