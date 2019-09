Météo France : les prévisions pour ce mercredi 18 septembre (et pour les prochains jours)

Mercredi

Dans l’après-midi

Températures

La suite de votre semaine dans les Hauts-de-France

Jeudi

Vendredi

Samedi

Pas de grand changement pour la situation météo.Au lever du jour, on va retrouver un ciel généralement clair sur une bonne moitié sud de la région. Sur la moitié nord des Hauts-de-France, quelques nuages venus du nord colorent le ciel. Une nébulosité qui diminue au fil de la matinée.C’est le soleil qui va régner en maitre sur une bonne partie des Hauts de France.Parfait pour ce mercredi que vous passerez peut être avec vos enfants. On note encore la présence de quelques nuages sur l’extrême nord, mais qui se font de plus en plus discrets au fil du temps.Les températures minimales sont fraîches pour la saison, évoluant en dessous des normales.7 à Laon et Chavignon8 à Lille et LambersartLes maximales, elles, en revanche, sont quasi conformes aux normales de saison.19 à Valenciennes et Saint Amand les Eaux21 pour Abbeville et NouvionL’anticyclone, toujours positionné sur l’Angleterre continuera son show. Avec même une masse d’air qui aura tendance à se radoucir.Dans ces conditions, c’est une belle journée qui nous attend. On pourra noter quelques nuages qui se baladent mais rien de méchant.Températures de 8 à 21 degrés.Les conditions anticycloniques s’établissent cette fois en Mer du Nord. La masse d’air se fait de plus en plus douce et le soleil est on-ne-peut-plus présent dans la région.On conservera un temps agréable, avec, comme le week-end dernier, un petit air estival.Et des températures qui repartent à la hausse jusque 26 degrés.Textes : Thomas Leridez