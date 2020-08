Météo France : les prévisions pour ce mercredi 19 août et pour les prochains jours

Températures

Météo des plages

Les tendances de Météo France pour la suite

Qualité de l'air

Après une nuit calme et bien étoilée, le ciel matinal de votre mercredi verra un voile nuageux d’altitude arriver par l’ouest. Il se densifie en matinée, avec déjà des gouttes possibles sur l’ouest de la Somme et du Pas-de-Calais.En journée, cette instabilité se décale au sud d’une ligne Dunkerque-Laon. A ,l’heure du goûter cet après-midi, les averses devraient être marquées dans l’Oise et concerner une large partie des Hauts-de-France. Le vent est modéré dans l’ensemble, et presque fort à la côte.Les températures minimales de votre milieu de semaine oscillent entre 13 et 17 degrés : 13° à Beauvais et Sinancourt, 15° à Calais et Nielles-lès-CalaisDans l'après-midi, les températures seront stationnaires par rapport à hier : 23° pour Amiens et Boves, 26° à Valenciennes et Trith-Saint-Léger.Un peu comme mardi, les conditions météo ne seront pas optimales aujourd'hui plus. Le temps devrait se faire très couvert de la baie de Somme à la mer du Nord. Avec des averses partout, sans doute moins présentes en remontant vers le nord de la région.Températures de l'airautour de 23 ou 24 degrés. Températures de l’eau de 19 à 21 degrés.Le vent sera de sud, 10 à 15 nœuds sur l’ensemble du littoral de la région. Un vent qui peut se renforcer encore un peu plus sous les averses. Quant à la mer, on l’attend peu agitée à belle.Compte tenu de cette configuration météo, l’indice UV sera faible ce mercredi et devrait être de 3.Jeudi, on retrouvera pas mal de nuages au lever du jour, mais le soleil va quand même faire des efforts, ce qui rendra cette journée finalement assez agréable. Quant au thermomètre, il va faire un bond provisoirement, pour flirter à nouveau avec les 30 degrés.Vendredi, un temps couvert et pluvieux intéresse une moitié est des Hauts-de-France. A l’opposé, le soleil s’en tire pas mal de la Baie de Somme au Dunkerquois. Entre les deux, un ciel nuageux est annoncé.Et puis samedi, un temps d’averses est prévu une large partie de la journée.Ce mercredi, la qualité de l'air dans les Hauts-de-France devrait rester bonne sur l'ensemble de la région grâce aux conditions météo favorables à la dispersion des polluants.Le conseil du jour : à l'intérieur des véhicules, l'air est souvent de moins bonne qualité car les polluants y sont plus concentrés. Pensez à renouveler l'air de votre voiture lors de vos trajets, en privilégiant des axes peu fréquentés.Retrouvez toutes les mesures de la qualité de l'air du www.atmo-hdf.fr