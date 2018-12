Météo France : prévisions pour ce mercredi 19 décembre et pour les prochains jours

Mercredi



La perturbation passée cette nuit laisse derrière elle un ciel fortement chargé en nuages bas. EnsuiteLe vent reste soutenu (pointes autour de 40/50 km/h) et les températures du matin sont douces : 4° à 7° (soit 3 à 4° au-dessus des valeurs de saison)Si tout va bien, notre fameux ciel de traine va prendre des couleurs, laissant les éclaircies revenir, même si des averses sont toujours possibles sur les côtes, mais aussi sur le sud-est de la région. Quant au vent il reste marqué.La douceur se fait aussi ressentir pour les températures maximales, qui sont très homogènes 9° à 11°.Cela se confirme, nous allons rester sous ce ciel de traine dans lequel des averses vont circuler (peu fréquentes dans les terres, sans doute un peu plus marquées en bord de mer), le vent continuera à souffler en rafales et les températures seront quasi identiques à celles d’aujourd’hui. En soirée arrivera une autre dégradation pluvieuse abordera la région par les côtes.Pluie et vent (rafales jusqu’à 90 km/h sur les caps, 70 km/h dans l’intérieur). Selon toute logique nous devrions retrouver un ciel de traîne l’après-midi avant l’arrivée de la perturbation suivante. Les températures continueront à monter.Elle nous laisse penser qu’encore une fois des passages pluvieux vont circuler sur la région. Espérons une petite accalmie l’après-midi avec pourquoi pas de timides apparitions du soleil, le vent orienté plein ouest sera encore sensible, la seule consolation viendra des températures moyennes qui aidées par ce temps maussade continueront à monter : 8° pour les minimales et 12° pour les maximales.Textes : Anne-Sophie Roquette