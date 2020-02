Météo France : prévisions pour ce mercredi 19 février et pour les prochains jours

► MercrediAprès les pluies parfois marquées de la nuit dernière, ce matin ce sont des éclaircies qui nous tiennent compagnie, en particulier sur le Nord et le Pas-de-Calais, car plus au sud, s’évacuent les dernières averses de la nuit qui laissent pas mal de nuages par endroit. Le vent d’ouest-sud-ouest est faible dans la matinée.Hélas dans l’après-midi, ce sont les nuages d’une dégradation faiblement pluvieuse qui vont reprendre le « pouvoir du ciel » et le vent en profitera pour souffler en rafales en fin de journée sur le littoral autour de 60 à 70 km/h.► TempératuresLes températures matinales sont fraîches 2° à 4° dans l’intérieur, 5° et 6° en se rapprochant du bord de mer, les maximales accusent une petite baisse par rapport à hier : 8° à 10°.► JeudiLe ciel va rester couvert en journée, de nouvelles pluies risquent de traverser la région l’après-midi. Le vent sera toujours de la partie : Rafales de 50 à 70 km/h, puis de 60 à 80 km/h.► VendrediA l’heure qu’il est, il semblerait que ce soit LA belle journée de la semaine !! Profitons-en donc, à l’abri du vent en bord de mer (rafales autour de 60 km/h)► SamediRetour des nuages et de la pluie dans le courant de l’après-midi, et encore et toujours du vent (rafales de 50 à 80 km/h)► Qualité de l’air avec ATMONous conservons une bonne qualité de l'air, avec des concentrations en polluants qui resteront faibles sur la région.Conseil air intérieur : Certains produits, comme les vernis ou les aérosols, peuvent émettre des polluants nocifs. Limitez leur utilisation tant que possible, et privilégiez les produits labellisés.Texte : Anne-Sophie Roquette