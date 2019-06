Météo France : les prévisions pour ce mercredi 19 juin (et pour les prochains jours)

Mercredi



L'après-midi



Températures



Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Jeudi

Vendredi

Samedi

Les orages arrivés cette nuit s’évacuent ce matin par la frontière belge.Le ciel de ce matin est donc changeant, avec des averses localement orageuses (restes de la nuit) mais l’accalmie est de courte durée puisque à la mi-journée le ciel va redevenir chaotique et menaçant, selon Météo France.Dans l’après-midi, l’aspect orageux va enfin se décaler à l’est de notre territoire (de l’air plus frais va arriver par les côtes) ou averses voire orages peuvent encore se produire. En cours de nuit prochaine, le temps va redevenir plus calme, seules quelques averses ou ondées, se maintiendront sur la façade orientale des Hauts-de-France. Le vent orienté au secteur sud-ouest à ouest est modéré et souffle en rafales, l’après-midi de 40 à 60 km/h (rafales pouvant atteindre 70 à 80 km/h sous les bonnes averses et les orages).Avec l’air chaud, les minimales sont élevées ce matin, 15 à 17°, les maximales amorcent une baisse avec 19 à 24°.Sans doute encore quelques gouttes sur l’est de la région pour débuter la journée, puis ensuite, comme partout ailleurs, le soleil sera de plus en plus présent. Minimales de 11 à 14°, maximales de 17 à 22°. À noter un vent sensible sur le Nord et le Pas-de-Calais avec des pointes de 40 à 50 km/h.Nuages et belles éclaircies vont alterner, minimales de 9 à 13° et maximales de 17 à 22°.Comme la veille, une belle journée où soleil et nuages vont cohabiter. Une dégradation sur la Champagne pourrait toutefois apporter quelques gouttes sur l’est, à suivre… Températures de 11 à 13° le matin, de 19 à 24° l’après-midi.Textes : Anne-Sophie Roquette