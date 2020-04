Météo France : prévisions pour ce mercredi 1er avril et pour les prochains jours

► Mercredi 1er avrilAvant de parler météo, parlons dicton ! Hé oui en ce premier jour du mois d’avril, toutes et tous vous connaissez le fameux « en avril ne te découvre pas d’un fil ». Nous l’avons détourné en raison de cette période de confinement, alors si ce n’est déjà fait, « en avril, à tes proches, tes amis passe des coups de fil » ! Un petit coup de téléphone, pour parler de tout, de rien, de la météo ! Justement quel temps va-t-il faire !Il fait beau, très beau même ! A plus forte raison, le vent de nord à nord-est s’est enfin calmé ! Mais ce matin, après une nuit étoilée, les températures sont les plus froides de la semaine, de -4° (localement -5°) à -1° sur la Picardie, et de -3° (Avesnois, Maubeugeois) à 2° sur le Nord-Pas-De-Calais.Dans l’après-midi, comme la masse d’air est un peu plus humide que ces derniers jours, quelques nuages sont à prévoir, mais c’est bel et bien le beau temps qui va continuer à nous accompagner ! Profitons de cet allié qu’est le soleil, pour garder le moral !Côté températures maximales, elles montent partout de 1 degrés par rapport à hier, de 9°/10° sur la côte, à 10°/13° dans l’intérieur.► JeudiPetit changement de temps. L’anticyclone montrant quelques signes de faiblesse, nous nous retrouvons sous l’influence d’un flux d’ouest à nord-ouest, qui va amener une masse d’air maritime. Conséquence sur le ciel, durant la nuit arrivent des nuages sur la moitié nord de la région, et vont en journée progresser vers le sud-est de la région. Par places, quelques gouttes ne sont pas exclues en fin de journée, sur les zones côtières dans un premier temps.► VendrediL’ambiance commence à devenir un peu plus douce dans une région « coupée en deux » : Ciel de moins en moins nuageux sur la moitié nord, tandis que sur la moitié sud les nuages resteront plus longtemps et apporteront un peu de pluie.► SamediCertainement pas mal de nuages bas le matin, qui semblent pour l’après-midi laisser un ciel variable avec des éclaircies.Texte : Anne-Sophie Roquette