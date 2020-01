Météo France : les prévisions pour ce mercredi 1er janvier (et pour les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Pour cette 1ere nuit de l’an neuf, il faallait être prudent en rentrant de votre réveillon de la Saint Sylvestre car brumes et brouillards se sont formés assez vite, si bien que les visibilités ont été ou sont mauvaises… Au lever du jour, on retrouve toute cette grisaille qui persiste, associés à de nouveaux nuages bas, selon Météo France.Au fil des heures, très peu d’évolution à attendre. La brume est persistante dans les terres…Vers l’ouest picard, le brouillard se sentira bien installé et n’aura pas vraiment envie d’évoluer…Une ambiance maussade donc pour ce 1er jour de l’année.Les températures de cette 1ere nuit de 2020 ont été négatives partout. Par endroits, elles devraient le rester tout ou partie de la matinée. On sera environ 2 degrés sous les valeurs habituelles de saison.En journée, maximales de 3 à 6 degrés. 4 à Compiègne et Bienville. 5 à Saint Omer et Arques.Jeudi, une masse d’air très humide en basses couches se maintient sur les Hauts-de-France… Le ciel se fera encore très nuageux à couvert, avec quelques pluies faibles susceptibles d’affecter l’Aisne et l’Oise par moment. Températures 1 à 8 degrés.Vendredi, changement de situation…L’anticyclone qui nous protégeait depuis le début de la semaine perdra de son intensité remplacé par une dépression située au large de la Bretagne. Dépression qui pilotera le passage d’une perturbation pluvieuse. Les températures augmentent bien : de 4 à 10 degrés.Et puis samedi, journée tranquille à l’horizon avec de nouveau, des formations brumeuses assez répandues.