Météo France : les prévisions pour ce mercredi 1er juillet (et les jours suivants)

Le reste de la semaine

Qualité de l'air

Ce mercredi, après une nuit pluvieuse sur la côte, le ciel se fait encore couvert du fait de l’ondulation de la perturbation d'hier. Les pluies intéresseront la Somme et l’Aisne, en cours de matinée.Progressivement, les nuages et les pluies se décalent vers le sud-est, et ne touchent plus que l’Avesnois et l’Aisne en fin d après-midi. Le reste de la région bénéficiera d’un ciel variable, avec de belles éclaircies qui peuvent se développer en Nord-Pas-de-Calais.Températures ce matin : 15 à 17 degrés : 15 pour Amiens et Ailly-sur-Somme; 16 à Lille et Toufflers.Maximales de 19 à 24 degrés : 21 à Valenciennes et Saultain, 23 à Compiègne et Le Fayel, les averses de la nuit sur le littoral gagnent toute la région en journée. Le temps s’améliore au fil des heures avec le développement de passages ensoleillés. Le vent sera modéré, jusque 50 km/h. Les températures iront de 12 à 22 degrés., le ciel sera généralement nuageux, même si la luminosité devrait aussi être au rendez-vous, surtout dans le Nord et le Pas-de-Calais.Et puis, pour démarrer le week-end, on pourrait avoir quelques pluies en début de journée sur une large bande littorale. Apres quoi la situation s’améliore et des éclaircies arriveront à se mettre en place un peu partout, avec toujours du vent un peu partout. Les températures, elles n évolueront guère.Ce mercredi, la qualité de l'air restera bonne sur toute la région, le temps perturbé favorisant la dispersion des polluants émis.Sur les routes fréquentées, les concentrations de polluants peuvent être plus importantes. À vélo ou à moto, adaptez votre trajet et gardez vos distances avec le véhicule devant vous.