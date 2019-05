Météo France : prévisions pour ce mercredi 1er mai et pour les prochains jours

Mercredi

Températures



Jeudi

Vendredi

Samedi

Le jour se lève dans la grisaille sur quasiment toute la région. Comme hier, dans l’intérieur, les bancs de brouillard peuvent mettre beaucoup de temps à se dissiper et laisseront place à des nuages bas. Mais rassurez-vous, Météo France garde le moral puisque le soleil va commencer à se montrer (sous forme de trouées) nous donnant ainsi une situation bien plus claire à la mi-journée.Le vent est variable et faible, voire quasi inexistant (ce qui favorise la formation de brouillards)Dans l’après-midi nous devrions avoir quand même un bel ensoleillement, mais en se rapprochant de la côte le ciel va se voiler à l’approche d’une dégradation qui nous concernera en cours de nuit suivante.Il fait frais au petit matin, 3 à 8°, le ressenti est plus doux l’après-midi, 16 à 19° dans les terres toujours un peu plus frisquet en bord de mer 13 et 14°.La fameuse dégradation arrive donc en cours de nuit et le ciel de jeudi matin sera couvert et faiblement pluvieux. L’après-midi, nous allons passer en ciel de traîne « classique » : quelques éclaircies, des passages nuageux, des averses parfois modérées voire pourquoi pas sur l’est de la Picardie accompagnées d’un coup de tonnerre. Les minimales seront stables, à l’inverse les maximales seront en légère baisse (15° en moyenne)Toujours un ciel variable, et le risque d’averses (plus marquées l’après-midi) semble se confirmer. Une nouvelle perturbation s’annoncera en soirée avec l’arrivée de nuages par le nord.La perturbation va donc circuler du nord vers le sud de la région en matinée, puis des averses prendront le relai jusqu’en soirée, averses souvent accompagnées de rafales de vent. Le thermomètre va « chuter » nous serons 2 à 3° en dessous des valeurs de saison pour les minimales (5° en moyenne) 4 à 5° en-dessous pour les maximales (11° en moyenne).Textes :