Météo France : prévisions pour ce mercredi 2 décembre et pour les prochains jours

► MercrediOn se réveillera avec de petites averses côtières encore possibles au lever du jour.Elles disparaissent assez vite pour laisser un temps calme mais particulièrement couvert partout.Au fil des heures, on conserve un ciel encombré en nuages bas sur la moitié est, alors que plus à l’ouest des trouées se forment et le temps se fait passagèrement plus lumineux. Il se recouvrira assez vite à l’arrivée d’une nouvelle perturbation abordant les côtes en soirée.Les températures le matin oscillent entre 3 et 8 degrés :4° pour Amiens et Saleux6° à Calais et CoulogneDans l’après-midi, les maximales ne montent pas bien haut :7° à Valenciennes et Fresnes-sur-Escaut8° pour Abbeville et Quesnoy-le-Montant► JeudiLe temps sera encore chargé avec des pluies faibles dans l’intérieur, et plus continues à la cote. Peu de chance de voir le soleil à cause du passage perturbé dont je vous parlais. Le vent sera encore modéré avec des rafales sur la frange littorale qui avoisineront les 60 ou 70 km/h.Températures de 4 à 7 degrés.► VendrediLa perturbation faiblement pluvieuse s’évacue par l’est en matinée. A l’arrière, un régime d’averse assez actives se met en place sur la façade ouest alors que l’on retrouve un temps sec assez lumineux dans l’intérieur.► Et puis samediLe ciel sera variable sur l’ensemble des HDF, avec une atmosphère très fraiche.Températures de 1° à 5 degrés.► QUALITE AIRLa qualité de l'air sera moyenne à bonne sur la région. Les conditions de dispersion des polluants seront moins efficaces en raison notamment du vent plus faible.Le chauffage domestique émet des particules polluantes ; faire entretenir votre chaudière et conduit de cheminée permet de limiter la pollution et de consommer moins d'énergie.Texte : Thomas Leridez