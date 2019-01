Météo France : les prévisions pour ce mercredi 2 janvier (et les jours suivants)

© Météo France

© Météo France

© Météo France

© Météo France

La météo pour le reste de la semaine

© Météo France

Nous conservons en ce mercredi 2 janvier un régime de pressions élevées, avec un anticyclone à 1045 hectopascals bien calé sur les îles Britanniques qui dirige sur notre territoire, mais toujours bien humide.Le ciel de la matinée est donc, voire couvert sur l'ouest, tandis que dans l'intérieur,. Le vent de nord est modéré et donne quelques bourrasques de l'ordre de 50 kilomètres par heure.Dans l'après-midi,. Par ailleurs quelques averses éparses se développent ici ou là et il faudra attendre la fin de journée pour voir quelques éclaircies se dessiner plus nettement au sud du territoire.Les minimales sont en baisse, principalement dans les terres, où elles oscillent entreAinsi que les maximales qui restent encore provisoirement assez douces, avecLa baisse des températures va se poursuivrei où nous verrons le retour des gelées matinales, avant une légère remontée samedi.Côté ciel, la bulle anticyclonique se maintient jeudi et nous apporte encore une masse d'air fraîche et humide. Après dissipation des brumes et brouillards du petit matin, le ciel reste très nuageux etVendredi,et les éclaircies se propagent à une bonne partie du territoire dans l'après-midi, avant samedi une nouvelle journée bien grise en marge d’un régime perturbé qui circule sur l'Europe centrale.