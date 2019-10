Météo France : prévisions pour ce mercredi 2 octobre et pour les prochains jours

► MercrediLe 275ème jour de l’année s’annonce bien plus calme qu’hier ! Certes les averses se sont raréfiées durant la nuit, mais ce matin, elles peuvent encore être présentes près de la frontière belge et persister jusqu’en fin de matinée.Sur le reste de la région en revanche, c’est le soleil qui fait son grand retour et il partage son espace avec des nuages.Le vent s’est orienté au nord, il reste sensible (sur la zone du détroit) avec en fin de nuit quelques rafales qui persistent.La masse d’air va continuer à s’assécher l’après-midi, les nuages vont donc laisser de plus en plus de place à l’astre solaire qui n’arrivera pas à réchauffer l’atmosphère !► TempératuresAvec le passage du front froid, suivi du passage en ciel de traîne, plus l’installation du vent au secteur nord, la répercussion sur les températures est assez brutale puisque nous allons perdre pas mal de degrés que ce soit le matin ou l’après-midi pour nous retrouver sous les moyennes saisonnières !Au petit matin Météo France annonce 8 à 10° dans les terres, 12° en bord de mer, les maximales ne sont pas en reste 13 et 14° sur la côte, 14 à localement 16° dans l’intérieur (ce sont quasiment les valeurs que nous avions pour débuter la journée de mardi !)► JeudiUne belle journée d’automne après dissipation des grisailles matinales et avant que n’arrivent les nuages de la prochaine dégradation. Le vent de sud sera faible et commencera à s’orienter au sud-ouest et à se renforcer en soirée sur la Manche avec l’arrivée de la perturbation. Côté températures nous serons toujours 2 à 3 degrés sous les valeurs de saison.► VendrediAprès le passage de pluies durant la nuit c’est un ciel de traîne qui va se mettre en place, lumineux et porteur d’averses éparses, mais une autre perturbation arrivera en fin de journée et nous passerons la nuit de vendredi à samedi sous les nuages et les pluies continues. Rafales de vent de 60 à 80 km/h sur le littoral, de 50 à 60 km/h dans les terres. Nous devrions observer une légère remontée des températures qui seront « tout juste » de saison.► SamediDébut de journée sous un ciel bien chargé de nuages puis le soleil réussira à se montrer, profitons de ce répit car pour dimanche nous devrions retrouver de la pluie !Texts : Anne-Sophie Roquette