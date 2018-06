Météo France : prévisions pour ce mercredi 20 juin et pour les prochains jours

Beau et chaud aujourd’hui !

Températures

Jeudi



Vendredi

Et pour commencer le week-end prochain ?

après dissipation des quelques grisailles présentes au lever du jour.Elles sont moins résistantes qu’hier, au pire devons-nous attendre le milieu de la matinée pour retrouver le soleil. Quoiqu’il en soit cela va donc évoluer rapidement dans le bon sens puisque après…Il s’impose dès le début de l’après-midi sur l’ensemble de nos départements, tout au plus accompagné de quelques cumulus de beau.Les températures minimales sont douces, 10 à 14°. Les maximales font un bond en avant (elles sont aujourd’hui en moyenne supérieures de 4° par rapport aux valeurs généralement observées à cette période). On attend sous abri, 17 à 21° sur les côtes, 22 à 28° dans l’intérieur !Dans la nuit de mercredi à jeudi, une dégradation peu active va traverser la région du nord au sud. Elle apporte de faibles précipitations et nous quitte en début de matinée. A l’arrière c’est un ciel clair qui se met en place, nous offrant beaucoup de soleil et donc une belle soirée pour fêter la musique!Gros bémol avec le vent, orienté au nord, qui souffle en rafales de l’ordre de 40 km/h sur une grande partie de notre territoire, autour de 50 km/h sur la côte et qui va bien sûr, nous faire encore plus sentir la baisse des températures.Les minimales ne bougent pas vraiment pour le moment, 12 à 15°, en revanche les valeurs au meilleur de l’après-midi baissent : 16 à 18° en bord de mer, 17 à 21° dans l’intérieur.Toujours du grand soleil ! Belle journée mais des températures fraîches pour la période : 8 à 12° au petit matin, 16 à 20° l’après-midi.Nous devrions rester sous l’influence de l’anticyclone, seul un voile nuageux viendra atténuer les effets du soleil. Quant aux températures, elles seront toujours déficitaires par rapport aux normales saisonnières, 7 à 10° pour les minimales, 18 à 22° pour les maximales.Textes : Anne-Sophie Roquette