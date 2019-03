Météo France : prévisions pour ce mercredi 20 mars et pour les prochains jours

Mercredi



C’est un ciel très nuageux qui nous tient compagnie, en raison d’une masse d’air très humide et d’une perturbation qui passe plus au nord. Le vent est de secteur variable et faible toute la journée.(il revient par le sud-est de la région), près des côtes la grisaille semble tenace mais allez, croisons les doigts pour que vous puissiez quand même voir quelques rayons de soleil., les minimales évoluant entre 1 et 6°, les maximales 11 et 15°.Les conditions anticycloniques se maintiennent jeudi mais. (Températures moyennes 5° et 15° elles continuent à monter !)Météo France prévoit encore des baisses de visibilités en fin de nuit et début de matinée, mais une fois cette grisaille dissipée selon toute logique(17° en moyenne l’après-midi)Enfin la tendance pour samedi semble nous donner le passage d’une dégradation de faible intensité donc(sur le nord de la région) au regard de l’indice de confiance (3 sur 5) patientons un peu pour être sûrs de cela !Textes : Anne-Sophie Roquette